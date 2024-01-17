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Сегодня, 12:00

«Трактор» — «Северсталь»: время начала и где смотреть трансляцию матча КХЛ

«Трактор» сыграет с «Северсталью» в регулярном чемпионате КХЛ 17 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Максим Шабанов (ХК «Трактор»).
Фото ХК «Трактор»
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«Трактор» сыграет с «Северсталью» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в среду, 17 января. Матч пройдет на ледовой арене «Трактор» имения В. Белоусова в Челябинске и начнется в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Трактор» — «Северсталь» следите в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал КХЛ Prime, а также за игрой можно следить на официальном сайте КХЛ. Матчи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует платный онлайн-сервис «Кинопоиск».

Для жителей Челябинска трансляция будет доступна на телеканале ОТВ. Начало эфира — 18.50 по местному времени.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК Трактор
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