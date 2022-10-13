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Сегодня, 19:30

«Сибирь» победила «Трактор» благодаря шайбе Бека в овертайме

Иван Торопцев
Корреспондент

«Сибирь» обыграла «Трактор» на выезде в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.

В основное время у хозяев отличился Алексей Бывальцев, а у гостей — Вячеслав Основин. Победную шайбу в овертайме забросил форвард новосибирцев Тэйлор Бек.

«Сибирь» поднялась на четвертое место в таблице Восточной конференции с 20 очками в 19 матчах, «Трактор» идет на девятой строчке с 15 очками в 19 играх.

«Сибирь» проведет следующий матч 15 октября на выезде против московского «Динамо», «Трактор» примет на своем льду «Ак Барс» 16 октября.

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КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Бывальцев — 4 (Калинин, Телегин), 16:19 — 1:0. Основин — 2 (Морозов, Мерфи), 51:20 — 1:1. Бек — 5 (Голубев), 63:57 — 1:2.

Вратари: Проскуряков — Красоткин.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 24 (9+7+7+1) — 26 (7+6+12+1).

Судьи: Наумов, Степучев.

13 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

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