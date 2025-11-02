Видео
2 ноября, 11:15

«Трактор» — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Трактор» и «Сибирь» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 2 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
«Трактор» и «Сибирь» сыграют в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 1 ноября.
Фото ХК «Трактор»

«Трактор» и «Сибирь» сыграют в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 2 ноября. Матч пройдет на ледовой арене «Трактор» имени В. Белоусова в Челябинске. Начало — в 14.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
2 ноября, 14:00. ЛА "Трактор" им. В. Белоусова (Челябинск)
Трактор
Сибирь

Следить за ключевыми событиями игры «Трактор» — «Сибирь» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ. Жители Челябинска могут следить за игрой своей команды на телеканале ОТВ (начало эфира — в 16.00 по местному времени), в Новосибирске трансляция пройдет на телеканале ОТС (начало эфира — в 18.00 по местному времени).

Команда из Челябинска набрала 25 очков в 22 матчах и занимает пятое место в Восточной конференции. Новосибирцы с 16 очками в 20 играх идут на 11-й строчке «Востока».

Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
ХК Трактор
