«Трактор» и «Сибирь» сыграют в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 2 ноября. Матч пройдет на ледовой арене «Трактор» имени В. Белоусова в Челябинске. Начало — в 14.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

2 ноября, 14:00. ЛА "Трактор" им. В. Белоусова (Челябинск) Трактор Сибирь

Следить за ключевыми событиями игры «Трактор» — «Сибирь» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ. Жители Челябинска могут следить за игрой своей команды на телеканале ОТВ (начало эфира — в 16.00 по местному времени), в Новосибирске трансляция пройдет на телеканале ОТС (начало эфира — в 18.00 по местному времени).

Команда из Челябинска набрала 25 очков в 22 матчах и занимает пятое место в Восточной конференции. Новосибирцы с 16 очками в 20 играх идут на 11-й строчке «Востока».