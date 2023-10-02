«Трактор» сыграет с «Сибирью» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в понедельник, 2 октября. Матч пройдет на ледовой арене «Трактор» им. Валерия Белоусова в Челябинске. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Трактор» — «Сибирь» будут доступны на сайте «СЭ». Матч в прямом эфире покажут на телеканале КХЛ Prime и на официальном сайте КХЛ. Начало эфира — 16.50 мск. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют сервисы Кинопоиск и Окко по платной подписке.

Жители Челябинска и Челябинской области смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ОТВ». Начало эфира — 18.50 по местному времени.

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