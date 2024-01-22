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Сегодня, 19:11

«Трактор» дома одержал победу над «Сибирью»

Алина Савинова
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«Трактор» на своем льду победил «Сибирь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:1.

За хозяев шайбы забросили Антон Бурдасов, Виталий Кравцов и Семен Дер-Аргучинцев, который также отметился результативной передачей. У гостей единственный гол забил Георгий Белоусов.

После этого матча «Трактор» поднялся на 5-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции (66 очков в 55 играх). «Сибирь» идет на 10-й позиции с 51 очком за 54 встречи. Клуб из Новосибирска потерпел третье поражение подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Голы: Дер-Аргучинцев — 16 (Дронов), 19:09 — 1:0. Бурдасов — 16 (Сошников), 19:24 — 2:0. Белоусов — 5 (бол., Андреофф, Бек), 21:10 — 2:1. Кравцов — 16 (Дер-Аргучинцев, Калинин), 50:02 — 3:1.

Вратари: Фукале — Костин.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 24 (4+12+8) — 34 (11+11+12).

Судьи: Акузовский, Соин.

22 января. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 6750 зрителей

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
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