«Сибирь» в гостях обыграла «Трактор»

«Сибирь» на выезде одержала победу над «Трактором» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3.

В составе новосибирской команды 4 (1+3) очка набрал Тейлор Бек, еще по шайбе забросили Энди Андреофф, Сергей Широков и Владимир Бутузов.

Авторами голов челябинцев стали Виталий Кравцов, Чарльз Робинсон и Григорий Дронов.

«Сибирь» набрала 47 очков в 47 матчах и занимает 8-е место в Восточной конференции, «Трактор» лидирует с 67 баллами в 50 встречах.

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«Трактор» (Челябинск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)

Голы: Андреофф — 13 (Бек, Морозов), 2:57 — 0:1. Кравцов — 18 (Николаев, Ткачев), 15:26 — 1:1. Широков — 15 (бол., Бек, Андреофф), 18:11 — 1:2. Бутузов — 16 (бол., Мерфи, Бек), 29:53 — 1:3. Робинсон — 7 (Глотов, Шабанов), 40:27 — 2:3. Бек — 11 (п.в.), 58:25 — 2:4. Дронов — 10 (Дер-Аргучинцев, Кравцов), 58:49 — 3:4.

Вратари: Фукале (58:15 — 58:25, 58:43 — 58:49, 58:56) — Костин.

Штраф: 12 — 4.

Броски: 45 (10+8+27) — 20 (7+5+8).

Судьи: Кулаков, Сергеев.

22 января. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.