«Трактор» забросил пять безответных шайб «Сибири» в домашнем матче КХЛ

«Трактор» разгромил «Сибирь» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:0.

Заброшенными шайбами отметились Михаил Котляревский, Никита Тертышный , Виталий Кравцов, Владимир Ткачев и Артем Блажиевский.

«Сибирь» потерпела пятое поражение кряду. Новосибирская команда идет на седьмом месте в таблице Восточной конференции КХЛ с 19 очками. «Трактор» лидирует, имея в активе 34 балла.

В следующем матче «Трактор» примет «Локомотив» 3 ноября, а «Сибирь» двумя днями ранее встретится на выезде с «Металлургом».

FONBET Чемпионат КХЛ

«Трактор» (Челябинск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Голы: Котляревский — 7 (Ткачев), 18:25 — 1:0. Тертышный — 4 (Шабанов, Кадейкин), 21:22 — 2:0. Кравцов — 7 (Светлаков, Карпухин), 38:35 — 3:0. Ткачев — 7 (бол., Кравцов, Кэмпфер), 41:14 — 4:0. Блажиевский — 1 (Ткачев, Котляревский), 43:58 — 5:0.

Вратари: Фукале — Красоткин (Костин, 43:58).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 35 (8+12+15) — 15 (8+4+3).

Судьи: Бирин, Морозов.

30 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей