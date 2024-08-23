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Сегодня, 14:07

«Трактор» в матче Кубка Блинова обыграл «Сибирь»

Сергей Разин
корреспондент
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«Трактор» в матче FONBET Кубка Блинова обыграл «Сибирь» со счетом 3:0.

Отличились Виталий Кравцов, Александр Кадейкин и Никита Тертышный.

В заключительном матче предсезонного турнира «Трактор» 24 августа сыграет с «Барысом», «Сибирь» 25 августа встретится с «Авангардом».

FONBET Кубок Блинова

«Трактор» (Челябинск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Кравцов — 2 (Дер-Аргучинцев), 1:29 — 1:0. Кадейкин — 1 (бол., Дер-Аргучинцев, Кэмпфер), 29:34 — 2:0. Тертышный — 3 (Шварев, Щучинов), 46:12 — 3:0.

Вратари: Фукале — Костин.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 33 (7+12+14) — 30 (9+8+13).

Судьи: Оскирко, Спирин.

23 августа. Омск. G-Drive Арена. 260 зрителей.

КХЛ
ХК Сибирь
ХК Трактор
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