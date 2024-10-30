«Трактор» примет «Сибирь» в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 30 октября. Матч на ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова в Челябинске начнется в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию матча «Трактор» — «Сибирь» покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также игру можно смотреть на каналах «КХЛ», «КХЛ Prime» и сайте лиги, для жителей регионов команд — на челябинском канале «ОТВ» и новосибирском канале «ОТС».

Ключевые события игры «Трактор» — «Сибирь» отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».

«Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 набрал 32 очка в 21 матче, у «Сибири» — 19 игр и 19 очков.