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Сегодня, 15:30

«Трактор» — «Сибирь»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Трактор» сыграет с «Сибирью» в регулярном чемпионате КХЛ 22 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Василий Глотов, игрок ХК «Трактор».
Фото ХК «Трактор»
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«Трактор» сыграет с «Сибирью» в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 22 января. Матч пройдет на ледовой арене «Трактор» имени В. Белоусова в Челябинске и начнется в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Трактор» — «Сибирь» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале KHL Prime и официальном сайте КХЛ.

Жители Челябинска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале ОТВ. Начало эфира — в 18.50 по местному времени. Для жителей Новосибирска трансляция будет на телеканале ОТС. Начнется эфир в 20.50 по местному времени.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2024/2025 стартовал 3 сентября и завершится 23 марта. Плей-офф пройдет с 26 марта по 25 мая.

Матч «Трактор» — «Сибирь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
ХК Трактор
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