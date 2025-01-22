«Трактор» сыграет с «Сибирью» в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 22 января. Матч пройдет на ледовой арене «Трактор» имени В. Белоусова в Челябинске и начнется в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Трактор» — «Сибирь» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале KHL Prime и официальном сайте КХЛ.

Жители Челябинска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале ОТВ. Начало эфира — в 18.50 по местному времени. Для жителей Новосибирска трансляция будет на телеканале ОТС. Начнется эфир в 20.50 по местному времени.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2024/2025 стартовал 3 сентября и завершится 23 марта. Плей-офф пройдет с 26 марта по 25 мая.

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