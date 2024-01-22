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Сегодня, 12:00

«Трактор» — «Сибирь»: время начала и где смотреть трансляцию матча КХЛ

«Трактор» сыграет с «Сибирью» в регулярном чемпионате КХЛ 22 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Антон Бурдасов (ХК «Трактор»).
Фото ХК «Трактор»
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«Трактор» сыграет с «Сибирью» в матче регулярного чемпионата КХЛ в понедельник, 22 января. Игра пройдет в ледовом дворце «Трактор» имени В. Белоусова в Челябинске и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Трактор» — «Сибирь» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ в разделе трансляций. Также игры ФОНБЕТ чемпионата КХЛ сезона-2023/2024 транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Челябинска смогут посмотреть игру на телеканале ОТВ. Начало эфира — 18.50 по местному времени.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде доступна на сайте «СЭ».

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
ХК Трактор
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