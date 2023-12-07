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Сегодня, 15:30

«Трактор» — СКА: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Видеотрансляция игры КХЛ «Трактор» — СКА в Кинопоиске начнется в 16.50 мск 7 декабря
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Роман Ротенберг с хоккеистами СКА.
Роман Ротенберг с хоккеистами СКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Челябинский «Трактор» 7 декабря дома сыграет против питерского СКА в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча пройдет на ледовой арене «Трактор» имени Валерия Константиновича Белоусова. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Зрители смогут посмотреть видеотрансляцию матча КХЛ в онлайн-сервисе Кинопоиск по подписке. Прямой эфир начнется в 16.50 мск. Игру также покажут на официальном сайте КХЛ.

Следить за самыми важными событиями противостояния «Трактор» — СКА можно с помощью матч-центра «СЭ». Все матчи СКА в КХЛ в прямых трансляциях также показывают на телеканале 78.

«Трактор» занимает шестое место с 46 баллами в турнирной таблице Восточной конференции. СКА Романа Ротенберга находится на пятой строчке с 49 очками на Западе.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Трактор
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