Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:15

СКА победил «Трактор»

Руслан Минаев
Хоккеисты СКА.
Фото ХК СКА
Telegram Дзен

СКА на выезде обыграл «Трактор» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.

У питерцев шайбы забросили Борна Рендулич и Владимир Алистров, для которых голы стали в этом сезоне 15-м и 13-м, соответственно. В концовке матча Александр Никишин забросил третью шайбу гостей. У челябинцев отметился Артем Блажиевский.

СКА набрал 51 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 46 очками — на 6-й строчке «Востока».

19 декабря СКА примет «Сочи», «Трактор» в этот же день отправится в гости к «Автомобилисту».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Голы: Рендулич — 15 (бол., Никишин, Хайруллин), 28:27 — 0:1. Алистров — 13 (бол., М.С. Федотов, Серебряков), 33:33 — 0:2. Блажиевский — 3 (Котляревский), 37:56 — 1:2. Никишин — 10 (п.в., Гальченюк), 59:24 — 1:3.

Вратари: Мыльников (58:48 — 59:24) — Серебряков.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 20 (2+7+11) — 39 (15+14+10).

Судьи: Гашилов, Оскирко.

7 декабря. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК СКА
ХК Трактор
5
Обсудить
Читайте также
«Может, карате и пригодится. Руки помнят. Смотрите, у меня костяшки на руках все сбиты...»
Фанаты «Сантоса» устроили беспорядки после вылета во вторую лигу Бразилии
Учительница рассказала об открывшей стрельбу в Брянске ученице и ее сестре
В Кремле призвали дождаться расследования по стрельбе в брянской школе
ФСБ задержала исполнителя теракта на Байкало-Амурской магистрали
Появились кадры побега Артема Усса из-под домашнего ареста в Италии
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Металлург» потерпел четвертое поражение подряд, уступив «Торпедо» в КХЛ

«Автомобилист» прервал 5-матчевую победную серию «Салавата Юлаева»