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«Трактор» — «Сочи»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Трактор» и «Сочи» проведут матч в чемпионате КХЛ 2 февраля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Трактор», Telegram
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«Трактор» и «Сочи» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 2 февраля. Матч в Челябинске на ледовой арене «Трактор» начнется в 14.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру в Челябинске покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск», канале «КХЛ» и официальном сайте лиги. Для жителей Челябинска игра пройдет на местном телеканале «ОТВ».

Изучайте ключевые события и результат игры «Трактор» — «Сочи» в матч-центре нашего сайта.

Перед этим матчем в регулярном чемпионате-2024/25 «Трактор» в четверг выиграл у «Витязя» (2:0), а «Сочи» — у «Куньлуня» (4:2).

КХЛ
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