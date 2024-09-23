«Спартак» в серии буллитов одержал победу над «Трактором»

«Спартак» обыграл «Трактор» в выездном матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

Красно-белые до третьего периода вели в счете 2:0. Голы московской команды в основное время забили Михаил Мальцев и Адам Ружичка, на счету которого также результативная передача. Клуб из Челябинска в концовке встречи сравнял счет благодаря заброшенным шайбам Никиты Тертышного и Владимира Ткачева.

Команды не определили победителя в овертайме. В серии буллитов сильнее оказались гости, победный буллит реализовал Александр Пашин, который также набрал 2 (0+2) очка в основное время.

Для «Спартака» эта победа стала пятой в нынешнем сезоне. После семи игр красно-белые с 11 очками вышли на второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 10 баллами располагается на 3-й позиции на «Востоке».

25 сентября «Спартак» отправится в гости к «Металлургу», а «Трактор» в этот же день дома сыграет против «Салавата Юлаева».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Спартак» — 2:3 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Ружичка — 3 (Пашин), 5:28 — 0:1. Мальцев — 4 (Пашин, Ружичка), 30:26 — 0:2. Тертышный — 1 (Жарков), 57:13 — 1:2. Ткачев — 1 (Кэмпфер, Кравцов), 58:24 — 2:2.

Победный буллит: Пашин.

Вратари: Мыльников (57:23 — 58:02, 58:24) — Николаев.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 37 (10+9+14+4) — 30 (12+8+8+2).

Судьи: Гамалей, Юдаков.

23 сентября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.