Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:34

«Спартак» в серии буллитов одержал победу над «Трактором»

Алина Савинова
Telegram Дзен

«Спартак» обыграл «Трактор» в выездном матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

Красно-белые до третьего периода вели в счете 2:0. Голы московской команды в основное время забили Михаил Мальцев и Адам Ружичка, на счету которого также результативная передача. Клуб из Челябинска в концовке встречи сравнял счет благодаря заброшенным шайбам Никиты Тертышного и Владимира Ткачева.

Команды не определили победителя в овертайме. В серии буллитов сильнее оказались гости, победный буллит реализовал Александр Пашин, который также набрал 2 (0+2) очка в основное время.

Для «Спартака» эта победа стала пятой в нынешнем сезоне. После семи игр красно-белые с 11 очками вышли на второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 10 баллами располагается на 3-й позиции на «Востоке».

25 сентября «Спартак» отправится в гости к «Металлургу», а «Трактор» в этот же день дома сыграет против «Салавата Юлаева».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Спартак» — 2:3 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Ружичка — 3 (Пашин), 5:28 — 0:1. Мальцев — 4 (Пашин, Ружичка), 30:26 — 0:2. Тертышный — 1 (Жарков), 57:13 — 1:2. Ткачев — 1 (Кэмпфер, Кравцов), 58:24 — 2:2.

Победный буллит: Пашин.

Вратари: Мыльников (57:23 — 58:02, 58:24) — Николаев.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 37 (10+9+14+4) — 30 (12+8+8+2).

Судьи: Гамалей, Юдаков.

23 сентября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК Трактор

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Ефимова пропустит ЧМ на короткой воде из-за нападения бродячей собаки
Евгения Медведева рассказала о романе с фигуристом Чигиревым
Разгромившего могилу Маслякова вандала увезли в психиатрическую лечебницу
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
Отец отравившейся полуфабрикатами семьи из Красноярского края дал показания СК
У СКА мощный новичок с тяжелым характером. От Деанджело избавлялись за драку с русским вратарем
Сегодня
Вчера
Неделя