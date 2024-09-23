«Трактор» сыграет со «Спартаком» в регулярном чемпионате КХЛ

«Трактор» и «Спартак» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в понедельник, 23 сентября. Матч пройдет на Ледовой арене «Трактор» в Челябинске, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «КХЛ». Матч также будут показывать онлайн-платформа «Кинопоиск» по подписке и челябинский канал «ОТВ» для жителей региона.

Основные события игры «Трактор» — «Спартак» доступны в матч-центре на нашем сайте.

Обе команды провели в этом регулярном чемпионате КХЛ по 6 игр и набрали по 9 очков.

В сезоне-2023/24 «Спартак» уступил будущему чемпиону «Металлургу» в четвертьфинале Кубка Гагарина (2-4), а «Трактор» проиграл «Локомотиву» в полуфинале (0-4).