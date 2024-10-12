Шайба Светлакова в овертайме принесла «Трактору» домашнюю победу над «Торпедо»

«Трактор» в овертайме одержал победу над «Торпедо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:4.

Нижегородцы трижды сравнивали счет в игре, в том числе за 18 секунд до конца третьего периода матч в овертайм перевел Евгений Свечников. Также в составе гостей отличились Василий Атанасов (дубль) и Роберт Линч.

У челябинцев шайбы забросили Максим Шабанов, Сергей Телегин, Александр Кадейкин, Владимир Ткачев и Андрей Светлаков.

«Трактор» прервал 6-матчевую победную серию «Торпедо» и одержал шестую победу подряд.

«Трактор» расположился на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 22 очка. «Торпедо» идет на третьей строчке Запада, имея в активе 18 баллов.

В следующем матче челябинцы примут «Авангард» 14 октября, а «Торпедо» спустя три дня сыграет дома с «Нефтехимиком».

FONBET Чемпионат КХЛ

«Трактор» (Челябинск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 5:4 ОТ (1:0, 1:1, 2:3, 1:0)

Голы: Шабанов — 7 (Телегин, Кадейкин), 1:53 — 1:0. Атанасов — 5, 22:13 — 1:1. Телегин — 1 (Котляревский, Рыкманов), 23:39 — 2:1. Атанасов — 6 (Линч), 42:04 — 2:2. Кадейкин — 7 (Шабанов, Карпухин), 46:25 — 3:2. Ткачев — 3 (Робинсон, Сикьюра), 46:42 — 4:2. Линч — 5, 49:21 — 4:3. Свечников — 3 (Филлипс, Фирстов), 59:42 — 4:4. Светлаков — 4 (Телегин, Шабанов), 61:55 — 5:4.

Вратари: Мыльников — Кульбаков (57:33 — 59:42).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 28 (5+10+12+1) — 34 (6+10+18+0).

Судьи: Беляев, Наумов.

12 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.