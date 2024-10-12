Шайба Светлакова в овертайме принесла «Трактору» домашнюю победу над «Торпедо»

Сегодня, 16:20
«Трактор» в овертайме одержал победу над «Торпедо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:4.
Нижегородцы трижды сравнивали счет в игре, в том числе за 18 секунд до конца третьего периода матч в овертайм перевел Евгений Свечников. Также в составе гостей отличились Василий Атанасов (дубль) и Роберт Линч.
У челябинцев шайбы забросили Максим Шабанов, Сергей Телегин, Александр Кадейкин, Владимир Ткачев и Андрей Светлаков.
«Трактор» прервал 6-матчевую победную серию «Торпедо» и одержал шестую победу подряд.
«Трактор» расположился на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 22 очка. «Торпедо» идет на третьей строчке Запада, имея в активе 18 баллов.
В следующем матче челябинцы примут «Авангард» 14 октября, а «Торпедо» спустя три дня сыграет дома с «Нефтехимиком».
FONBET Чемпионат КХЛ
«Трактор» (Челябинск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 5:4 ОТ (1:0, 1:1, 2:3, 1:0)
Голы: Шабанов — 7 (Телегин, Кадейкин), 1:53 — 1:0. Атанасов — 5, 22:13 — 1:1. Телегин — 1 (Котляревский, Рыкманов), 23:39 — 2:1. Атанасов — 6 (Линч), 42:04 — 2:2. Кадейкин — 7 (Шабанов, Карпухин), 46:25 — 3:2. Ткачев — 3 (Робинсон, Сикьюра), 46:42 — 4:2. Линч — 5, 49:21 — 4:3. Свечников — 3 (Филлипс, Фирстов), 59:42 — 4:4. Светлаков — 4 (Телегин, Шабанов), 61:55 — 5:4.
Вратари: Мыльников — Кульбаков (57:33 — 59:42).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 28 (5+10+12+1) — 34 (6+10+18+0).
Судьи: Беляев, Наумов.
12 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|14
|10
|4
|22
|2
|Автомобилист
|15
|9
|6
|20
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Нефтехимик
|15
|7
|8
|17
|5
|Металлург Мг
|16
|8
|8
|16
|6
|Ак Барс
|13
|8
|5
|16
|7
|Сал. Юлаев
|11
|7
|4
|14
|8
|Адмирал
|13
|6
|7
|14
|9
|Лада
|14
|5
|9
|12
|10
|Авангард
|15
|5
|10
|11
|11
|Амур
|13
|4
|9
|10
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
|И
|О
|
|
Шабанов Максим
Трактор
|13
|17
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|17
|
|
Артамонов Никита
Торпедо НН
|14
|16
|
|
Абрамов Виталий
ЦСКА
|15
|15
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|15
|14
|
|
Ливо Джош
Салават Юлаев
|11
|14
|И
|П
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|14
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|14
|12
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|11
|11
|
|
Гутик Даниил
Адмирал
|13
|11
|
|
Летунов Максим
Торпедо НН
|14
|11
|
|
Да Коста Стефан
Автомобилист
|15
|11