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Сегодня, 15:30

«Трактор» — «Торпедо»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Трактор» сыграет с «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ 27 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Василий Атанасов (ХК «Торпедо»).
Фото ХК «Торпедо»
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«Трактор» примет «Торпедо» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в понедельник, 27 ноября. Матч пройдет на ледовой арене «Трактор» имени В. Белоусова в Челябинске. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Трактор» — «Торпедо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Также за играми регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/24 можно следить в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Челябинска смогут посмотреть игру на телеканале ОТВ. Начнется эфир в 18.50 по местному времени.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
ХК Трактор
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