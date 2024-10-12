«Трактор» — «Торпедо»: видеообзор матча КХЛ

«Трактор» в овертайме одержал победу над «Торпедо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

Нижегородцы трижды сравнивали счет в игре, в том числе за 18 секунд до конца третьего периода матч в овертайм перевел Евгений Свечников. Также в составе гостей отличились Василий Атанасов (дубль) и Роберт Линч.

У челябинцев шайбы забросили Максим Шабанов, Сергей Телегин, Александр Кадейкин, Владимир Ткачев и Андрей Светлаков.