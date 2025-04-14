«Трактор» установил рекорд Кубка Гагарина по камбэкам с 0:3

«Трактор» победил минское «Динамо» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ (4:3 ОТ), отыгравшись с 0:3.

Как сообщает пресс-служба лиги, челябинская команда стала рекордсменом Кубка Гагарина по камбэкам с «минус три». Всего в истории турнира «Трактор» трижды отыгрывался с такого счета, при этом два раза — в плей-офф КХЛ нынешнего сезона.

На счету «Спартака» и «Ак Барса» по два случая, когда команда отыграла три шайбы и победила в матче Кубка Гагарина.

Лучшими тренерами по камбэкам с «минус три» в плей-офф КХЛ являются Бенуа Гру, Олег Знарок и Зинэтула Билялетдинов (по два раза).