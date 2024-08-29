«Трактор» вел предварительные переговоры с Радуловым

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков рассказал о переговорах с форвардом Александром Радуловым.

«У нас были предварительные переговоры с Радуловым, когда у него не сложился диалог с «Динамо». С ним разговаривал в том числе Бенуа Гру.

Я помню Александра еще игроком, когда он выступал за «Динамо». В свое время давал ему наставления, когда он уезжал в Квебек к Патрику Руа. Но до конкретики мы не дошли. Я дружен с его семьей. Знаю хорошо и его брата Игоря, и отца Валерия Дмитриевича. Однако его семья выбрала Ярославль. Хотя мы достаточно активно пытались разговаривать с ним», — сказал Волков.

В июне Радулов перешел в «Локомотив» из казанского «Ак Барса», подписав контракт на один сезон. В сезоне-2023/24 хоккеист провел 58 матчей за казанцев в КХЛ и набрал 40 (16+24) очков.