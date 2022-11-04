«Витязь» в гостях переиграл «Трактор», Мельничук был заменен во втором матче подряд

Сегодня, 16:46
«Витязь» в гостях переиграл «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:2.
В составе победителей голами отметились нападающие Александр Яремчук, Степан Старков, Кирилл Рассказов, Владимир Галузин и Владислав Кара.
У «Трактор» точные броски в активе форвардов Антона Бурдасова и Максима Шабанова.
Голкипер «Трактора» Алексей Мельничук по ходу матча был заменен на Илью Проскурякова. Примечательно, что Мельничук дважды начинал матч за «Трактор» в старте, и в обеих играх его меняли.
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«Трактор» (Челябинск) — «Витязь» (Подольск) — 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
Голы: Яремчук — 8 (Уилсон, Волгин), 3:46 — 0:1. Старков — 8 (Рой), 16:24 — 0:2. Рассказов — 6 (Кара), 25:21 — 0:3. Бурдасов — 11 (бол., Калинин), 35:33 — 1:3. Галузин — 3 (Яремчук), 40:33 — 1:4. Кара — 4 (бол., Галузин, Волгин), 43:46 — 1:5. Шабанов — 8 (Телегин), 44:27 — 2:5.
Вратари: Мельничук (Проскуряков, 25:21) — Шикин.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 25 (5+9+11) — 27 (11+5+11).
Судьи: Оскирко, Сергеев.
4 ноября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.