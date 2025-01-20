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Сегодня, 19:13

«Трактор» обыграл «Витязь» и одержал четвертую победу подряд

Алина Савинова
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«Трактор» на своем льду победил «Витязь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3.

У хозяев по два очка в этой игре набрали Виталий Кравцов (1+1), Андрей Светлаков (1+1) и Михаил Горюнов-Рольгизер (0+2), по шайбе на свой счет записали Александр Рыков и Александр Кадейкин. У гостей отличились Фредерик Готье, Иван Чехович и Владимир Галузин, у которого также голевой пас. Дмитрий Бучельников заработал 2 (0+2) очка.

«Трактор» набрал 67 баллов за 49 матчей и укрепил лидерство на «Востоке». Челябинская команда одержала четвертую победу подряд. «Витязь» с 41 баллом после 46 игр идет 10-м в Западной конференции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Витязь» (Московская область) — 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)

Голы: Кравцов — 17 (Светлаков, Горюнов-Рольгизер), 21:12 — 1:0. Светлаков — 12 (Горюнов-Рольгизер, Кравцов), 25:28 — 2:0. Готье — 12 (бол., Рой, Бучельников), 37:52 — 2:1. Рыков — 1 (Дер-Аргучинцев, Блажиевский), 42:02 — 3:1. Галузин — 2 (Макеев), 42:26 — 3:2. Кадейкин — 20 (бол., Кэмпфер, Дер-Аргучинцев), 50:34 — 4:2. Чехович — 12 (Галузин, Бучельников), 58:19 — 4:3.

Вратари: Фукале — Кареев (56:59 — 58:19).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 36 (10+12+14) — 23 (8+2+13).

Судьи: Наумов, Ромасько.

20 января. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

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