«Трактор» обыграл «Югру» на турнире в Челябинске

Сегодня, 19:26
«Трактор» дома победил «Югру» в матче Кубка губернатора Челябинской области — 3:0.
Победу челябинцам принесли шайбы Виталия Кравцова, Артема Удота и Сергея Другали.
Кубок губернатора Челябинской области
«Трактор» (Челябинск) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Голы: Кравцов — 3 (бол., Дронов, Рыкманов), 22:12 — 1:0. Удот — 1, 29:12 — 2:0. Другаля — 1 (Кравцов, Шварев), 52:22 — 3:0.
Вратари: Сухачев — Волохин.
Штраф: 0 — 12.
Броски: 34 (11+14+9) — 20 (6+9+5).
Судьи: Раводин, Юдаков.
28 августа. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.