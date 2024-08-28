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Сегодня, 19:26

«Трактор» обыграл «Югру» на турнире в Челябинске

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Трактор» дома победил «Югру» в матче Кубка губернатора Челябинской области — 3:0.

Победу челябинцам принесли шайбы Виталия Кравцова, Артема Удота и Сергея Другали.

Кубок губернатора Челябинской области

«Трактор» (Челябинск) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Кравцов — 3 (бол., Дронов, Рыкманов), 22:12 — 1:0. Удот — 1, 29:12 — 2:0. Другаля — 1 (Кравцов, Шварев), 52:22 — 3:0.

Вратари: Сухачев — Волохин.

Штраф: 0 — 12.

Броски: 34 (11+14+9) — 20 (6+9+5).

Судьи: Раводин, Юдаков.

28 августа. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

Хоккей
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ХК Трактор
ХК Югра
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