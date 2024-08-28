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Сегодня, 15:15

«Трактор» — «Югра»: смотреть трансляцию матча Кубка губернатора Челябинской области

Трансляция матча «Трактор» — «Югра» начнется в 16:55 по московскому времени
Александр Иткин
редактор интернет отдела
ХК «Трактор».
Фото ХК &quot;Трактор&quot;
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«Трактор» и «Югра» сыграют в матче Кубка губернатора Челябинской области в среду, 28 августа. Игра состоится на ледовой арене «Трактор» в Челябинске, стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет телеканал КХЛ. Трансляция начнется за пять минут до игры.

11-й розыгрыш предсезонного турнира проходит в Челябинске с 27 по 30 августа. В соревновании участвуют «Трактор», «Амур», «Лада» и «Югра». Команды играют по круговой системе. Южноуральский хоккейный форум в Челябинске ведет свою историю с 2011 года.

В сезоне-2023/24 «Трактор» дошел до полуфинала Кубка Гагарина, «Амур» и «Лада» завершили выступление в первом раунде плей-офф, а «Югра» дошла до полуфинала ВХЛ.

Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
ХК Югра
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