Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:02

Трансферная карта Ивана Федотова не была задействована при регистрации контракта в КХЛ

Михаил Зислис
Обозреватель
Голкипер ЦСКА Иван Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Как стало известно «СЭ», подписание контракта вратаря Ивана Федотова с ЦСКА было осуществлено без трансферной карты.

Это означает, что решение КХЛ о легитимности двухлетнего договора голкипера с армейским клубом прошло без консультаций со стороны Международной федерации хоккея.

По правилам ИИХФ без наличия трансферной карты игрок не может быть допущен к участию в чемпионате.

8 июля ЦСКА объявил о подписании контракта с 26-летним вратарем, который пропустил минувший сезон в связи со службой в армии. По информации «СЭ», оклад россиянина составит — 50 и 55 миллионов рублей в год соответственно.

Впервые Федотов перешел в ЦСКА в мае 2021 года в результате обмена с «Трактором». В регулярном чемпионате-2021/22 он провел 26 матчей и одержал 14 побед. Процент отраженных бросков — 91,9, коэффициент надежности — 2,00.

В плей-офф Кубка Гагарина на счету голкипера 22 матча и 16 побед. В составе ЦСКА Федотов стал обладателем Кубка Гагарина.

Ранее в субботу КХЛ выступила с заявлением о статусе контракта Федотова и объявила о регистрации соглашения хоккеиста с ЦСКА. 26-летний голкипер подписал двухлетний контракт с московским клубом. 3 июля Дэйли заявил «СЭ», что у Федотова есть действующее соглашение с «Филадельфией» на сезон-2023/24.

Иван Федотов
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
11
Обсудить
Читайте также
Даниил Медведев прошел Мартона Фучовича в третьем круге Уимблдона
Медведев заступился за американского нарушителя. Откровения Даниила о допинг-контроле
Московское «Динамо» со счетом 5:0 разгромило ЦСКА в матче Братского кубка
Сеть супермаркетов в ФРГ пыталась уволить россиянина из-за национальности
Роспотребнадзор назвал причиной отравления детей в Первоуральске интоксикацию
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Михайлов уверен, что Федотов в скором времени вернется на первые роли в российском хоккее