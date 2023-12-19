Трансляции КХЛ 19 декабря: расписание матчей и где смотреть

19 декабря, во вторник, пройдут 9 матчей ФОНБЕТ чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024. «СЭ» публикует информацию о расписании и где смотреть трансляции хоккейных игр. Время начала — московское.

В разделе матч-центр на сайте «СЭ» можно следить за ключевыми событиями игр КХЛ в текстовом формате.

Расписание и трансляции ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 19 декабря

16.30. «Авангард — «Ак Барс»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на Кинопоиске

17.00. «Салават Юлаев» — «Барыс»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на Кинопоиске / KHL

17.00. «Автомобилист» — «Трактор»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на Кинопоиске / KHL Prime

18.00. «Лада» — «Сибирь»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на Кинопоиске

19.00. «Локомотив» — «Северсталь»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на Кинопоиске

19.00. «Торпедо» — «Спартак»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на Кинопоиске

19.00. «Динамо Мн — «Витязь»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на Кинопоиске

19.30. «Динамо» М — ЦСКА

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на Кинопоиске / KHL Prime

19.30. СКА — «Сочи»

Онлайн-трансляция

Видеотрансляция на Кинопоиске / KHL

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