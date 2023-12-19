Трансляции КХЛ 19 декабря: расписание матчей и где смотреть

Сегодня, 08:00
19 декабря, во вторник, пройдут 9 матчей ФОНБЕТ чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024. «СЭ» публикует информацию о расписании и где смотреть трансляции хоккейных игр. Время начала — московское.
В разделе матч-центр на сайте «СЭ» можно следить за ключевыми событиями игр КХЛ в текстовом формате.
16.30. «Авангард — «Ак Барс»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на Кинопоиске
17.00. «Салават Юлаев» — «Барыс»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на Кинопоиске / KHL
17.00. «Автомобилист» — «Трактор»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на Кинопоиске / KHL Prime
18.00. «Лада» — «Сибирь»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на Кинопоиске
19.00. «Локомотив» — «Северсталь»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на Кинопоиске
19.00. «Торпедо» — «Спартак»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на Кинопоиске
19.00. «Динамо Мн — «Витязь»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на Кинопоиске
19.30. «Динамо» М — ЦСКА
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на Кинопоиске / KHL Prime
19.30. СКА — «Сочи»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на Кинопоиске / KHL
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