Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 08:00

Трансляции КХЛ 19 декабря: расписание матчей и где смотреть

19 декабря состоятся девять матчей ФОНБЕТ чемпионата КХЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Домашняя арена «Спартака» «Мегаспорт».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

19 декабря, во вторник, пройдут 9 матчей ФОНБЕТ чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024. «СЭ» публикует информацию о расписании и где смотреть трансляции хоккейных игр. Время начала — московское.

В разделе матч-центр на сайте «СЭ» можно следить за ключевыми событиями игр КХЛ в текстовом формате.

Расписание и трансляции ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 19 декабря

16.30. «Авангард — «Ак Барс»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на Кинопоиске

17.00. «Салават Юлаев» — «Барыс»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на Кинопоиске / KHL

17.00. «Автомобилист» — «Трактор»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на Кинопоиске / KHL Prime

18.00. «Лада» — «Сибирь»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на Кинопоиске

19.00. «Локомотив» — «Северсталь»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на Кинопоиске

19.00. «Торпедо» — «Спартак»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на Кинопоиске

19.00. «Динамо Мн — «Витязь»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на Кинопоиске

19.30. «Динамо» М — ЦСКА
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на Кинопоиске / KHL Prime

19.30. СКА — «Сочи»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на Кинопоиске / KHL

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

Хоккей
КХЛ
0
Читайте также
Овечкин не забил в 13 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ
Биатлониста Лагрейда отстранили от гонки из-за выстрела в отеле
Бабушка погибшего в Марьинке бойца Рудакова рассказала о своем внуке
Около 80% опрошенных американцев негативно оценили состояние экономики США
Число погибших в Китае при землетрясении возросло до 116 человек
Управляющая компания майнила криптовалюту за счет жителей в Тольятти
Популярное видео
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Защитник «Металлурга» Яковлев назвал плюсы хоккея в формате «три на три»