Травма Кузнецова может оказаться не настолько серьезной, как ожидалось

По информации «СЭ», нападающий СКА Евгений Кузнецов, получивший травму во вчерашнем матче FONBET чемпионата КХЛ с ЦСКА (5:6), может пропустить меньший срок, чем ожидалось.

Ранее ТАСС сообщил, что игрок выбыл как минимум на два месяца, но по нашим данным, такой вердикт — преждевременный, Кузнецов может вернуться на лед раньше.

В этом сезоне 32-летний форвард провел за СКА 33 матча и набрал 33 (10+23) очка. 28 сентября он также получал травму в игре с «Северсталью» (8:5) и вернулся на лед 10 октября.