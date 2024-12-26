Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:10

Травма Кузнецова может оказаться не настолько серьезной, как ожидалось

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Форвард СКА Евгений Кузнецов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

По информации «СЭ», нападающий СКА Евгений Кузнецов, получивший травму во вчерашнем матче FONBET чемпионата КХЛ с ЦСКА (5:6), может пропустить меньший срок, чем ожидалось.

Ранее ТАСС сообщил, что игрок выбыл как минимум на два месяца, но по нашим данным, такой вердикт — преждевременный, Кузнецов может вернуться на лед раньше.

В этом сезоне 32-летний форвард провел за СКА 33 матча и набрал 33 (10+23) очка. 28 сентября он также получал травму в игре с «Северсталью» (8:5) и вернулся на лед 10 октября.

12
Евгений Кузнецов (хоккей)
КХЛ
ХК СКА
Читайте также
Скандальная боксерша Хелиф заняла третье место в голосовании AP на спортсменку года
Опубликован производственный календарь на 2025 год
Мужчина арендовал пункт выдачи в Подмосковье и украл товары на 60 млн рублей
ФСБ опубликовала аудиозапись инструктажа украинского агента его женой
11 шайб на двоих! Что произошло в матче ЦСКА – СКА
Лавров рассказал о предложениях Франции наладить диалог по Украине без Киева
Сегодня
Вчера
Неделя