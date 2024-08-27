Тренер «Нефтехимика» Леонтьев: «Точные сроки возвращения Профаки после травмы неизвестны»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев в интервью «СЭ» рассказал о состоянии травмированного защитника Луки Профаки.

— Как состояние Луки Профаки?

— Процесс восстановления идет, но точные сроки возвращения неизвестны.

— Это может сказаться на его адаптации к КХЛ?

— Он — молодой человек, ему 22 года. По тренировочному процессу и самоотдаче на первой игре вопросов нет. Он получил травму, когда лег под шайбу. Думаю, адаптация пройдет быстро и успешно. Ничего такого сложного в этом нет. Он здорово влился в коллектив, его хорошо приняли. Парень позитивный. Проблем не будет.

Новый сезон регулярного чемпионата КХЛ стартует 3 сентября. «Нефтехимик» свой первый матч 4 числа выездным матчем с «Барысом».