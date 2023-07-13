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Сегодня, 21:30

Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Казионов объяснил, почему завершил игровую карьеру

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Экс-нападающий клубов КХЛ Дмитрий Казионов в интервью «СЭ» высказался о причинах завершения игровой карьеры.

— Вы тихо завершили игровую карьеру, без прощального матча. Почему так?

— Действительно, все получилось быстро. У меня был пробный контракт в «Нефтехимике». Подписать уже его не удалось. Какое-то время я рассчитывал на продолжение карьеры, но не срослось. Так и закончил. Не делал никаких заявлений.

— Закончили из-за того, что не получили достойных предложений, или чувствовали, что по здоровью уже не готовы играть?

— Были и по здоровью некоторые моменты. На пробном контракте я получил травму. Она стала хронической. Организм, наверное, не справлялся с нагрузками, хотя физически был хорошо готов. Завершение карьеры логично. Возраст уже позволял. Можно было, наверное, еще поиграть. Но травма, пробный контракт, который я не подписал, — на этом и закончил.

— Обиды не осталось на «Нефтехимик»?

— Нет-нет. Это абсолютно нормальный процесс. Рано или поздно в каком-то возрасте все заканчивают. У меня была длинная и достаточно успешная карьера. Никакой обиды нет. Спокойно завершил карьеру, перевернул страницу. Какое-то время ничем не занимался, отдыхал. А сейчас пришел к тому, что соскучился по хоккею. Очень рад снова изнутри оказаться в команде. Получаю удовольствие от этого.

Казионов завершил карьеру хоккеиста в 2020 году. Он дважды выигрывал Кубок Гагарина в составе «Ак Барса» и один раз — в составе «Металлурга».

Дмитрий Казионов
Хоккей
КХЛ
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