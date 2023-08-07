Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Косов назвал лучшую тройку в истории КХЛ

Экс-нападающий «Металлурга» Ярослав Косов в интервью «СЭ» заявил, что считает тройку Мозякин — Коварж — Зарипов лучшей в истории КХЛ.

— Тройка Мозякин — Коварж — Зарипов — лучшая в истории КХЛ?

— Для меня — да. Не знаю, будет ли еще такая тройка в КХЛ.

— Какую тройку поставили бы на второе место?

— Панарин — Шипачев — Дадонов из СКА. Но тройку Коваржа пока никто не переплюнул.

— В раздевалке «Магнитки» вожаком все-таки был Зарипов?

— И он, и Мозякин.

— Мозякин более закрытый.

— Не сказать, что Сергей закрытый. Во-первых, он — капитан. Каждый слушал его. Никто никогда не пререкался. Во-вторых, игрок высокого класса, которому сложно противоречить. Все прислушивались к его советам.

— В России очень быстро прижился Ян Коварж.

— Я вообще думал, что Ян — русский и просто скрывал это. Коварж больше дружил с русскими, чем с иностранцами. Он быстро выучил язык, начал понимать шутки, манеры. Очень хороший, веселый человек. До сих пор общаемся с ним.

— В КХЛ Ян не думал приехать?

— Пока нет. Его все устраивает в Швейцарии. Я только рад за него.

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