Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Плотников покинул ЦСКА

ЦСКА объявил об уходе нападающего Сергея Плотникова. 33-летний хоккеист покинул московскую команду по окончании срока действия контракта, который был рассчитан до 30 апреля.

«Желаем удачи и до встречи на льду!» — говорится в заявлении клуба.

Плотников выступал за ЦСКА с лета 2021 года. Всего на его счету 228 матчей и 124 (62+62) очка. За это время форвард вместе с командой выиграл два Кубка Гагарина и дважды стал чемпионом России. Также за время выступления в ЦСКА Плотников преодолел отметку 500 набранных очков за карьеру в КХЛ.

Ранее хоккеист играл за такие команды, как СКА, «Металлург», «Локомотив», «Амур», «Питтсбург» и «Аризона».