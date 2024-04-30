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Сегодня, 14:01

Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Плотников покинул ЦСКА

Алина Савинова
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ЦСКА объявил об уходе нападающего Сергея Плотникова. 33-летний хоккеист покинул московскую команду по окончании срока действия контракта, который был рассчитан до 30 апреля.

«Желаем удачи и до встречи на льду!» — говорится в заявлении клуба.

Плотников выступал за ЦСКА с лета 2021 года. Всего на его счету 228 матчей и 124 (62+62) очка. За это время форвард вместе с командой выиграл два Кубка Гагарина и дважды стал чемпионом России. Также за время выступления в ЦСКА Плотников преодолел отметку 500 набранных очков за карьеру в КХЛ.

Ранее хоккеист играл за такие команды, как СКА, «Металлург», «Локомотив», «Амур», «Питтсбург» и «Аризона».

Источник: https://t.me/cska_hockey/20104
Сергей Плотников
Хоккей
ХК ЦСКА (Москва)
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