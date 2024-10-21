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Сегодня, 18:44

Тамбиев: «Адмирал» проявил характер и волю к победе в матче со «Спартаком»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу над «Спартаком» (4:3 ОТ) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Красно-белые вели со счетом 3:0 по ходу встречи.

«Ребята молодцы сегодня, проявили характер и волю к победе. «Спартак» задал очень высокий темп игры с первой смены. Это команда с сильными исполнителями, мы поначалу не справлялись с тем, что они нам предлагали. Но во втором периоде добавили в подборах, единоборствах, перестали застревать в своей зоне, перевели шайбу в зону соперника и это принесло результат», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

«Адмирал» (19 очков) занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Спартак» (25) идет вторым на «Западе».

КХЛ
ХК Адмирал
ХК Спартак (Москва)
Леонид Тамбиев

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