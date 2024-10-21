Тамбиев: «Адмирал» проявил характер и волю к победе в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу над «Спартаком» (4:3 ОТ) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Красно-белые вели со счетом 3:0 по ходу встречи.

«Ребята молодцы сегодня, проявили характер и волю к победе. «Спартак» задал очень высокий темп игры с первой смены. Это команда с сильными исполнителями, мы поначалу не справлялись с тем, что они нам предлагали. Но во втором периоде добавили в подборах, единоборствах, перестали застревать в своей зоне, перевели шайбу в зону соперника и это принесло результат», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

«Адмирал» (19 очков) занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Спартак» (25) идет вторым на «Западе».