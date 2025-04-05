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5 апреля, 00:54

Тамбиев: «Адмирал» хорошо играл, кроме последних десяти минут»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Трактора» (4:5 ОТ) в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

«Хорошая игра в нашем исполнении, кроме последних десяти минут. Удаления... Не можем достучаться до ребят, донести, что цена удаления очень высока. А так — шикарный матч. Все было в наших руках, но удаления все перечеркнули и сломали.

Надо уметь играть ответственно, не удаляться так много, как мы удаляемся. Плей-офф это такое соревнование, в котором надо быть готовым к любым экстремальным ситуациям, здесь может быть непредсказуемый сценарий. А здесь — пропускаем один гол, начинаем удаляться, пропускаем гол, всю команду начинает поколачивать. Но я очень доволен командой, тем, как играли 50 минут. Наверное, сказалась нехватка опыта. «Трактор» — команда опытная. Почувствовали запах крови, набросились на нас и смяли», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.

Клуб из Владивостока к середине второго периода вел со счетом 4:0, «Трактор» забросил четыре шайбы в третьем периоде и сравнял счет.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Трактора». Шестой матч пройдет 6 апреля во Владивостоке.

ХК Адмирал
ХК Трактор
Леонид Тамбиев
Кубок Гагарина
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