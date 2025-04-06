Тамбиев — о вылете «Адмирала» из Кубка Гагарина: «Серия с «Трактором» была равная, все решили нюансы»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итоги серии против «Трактора» в первом раунде Кубка Гагарина.

6 апреля владивостокцы уступили челябинскому клубу в шестом матче (0:2) и проиграли серию (2-4). «Трактор» вышел во второй раунд Кубка Гагарина.

«Серия получилась очень интересная, огненная. Мое мнение — она была равная, все решили нюансы. В нюансы входят удаления, игра вратарей, работа судей, принятия тренерских решений. Ключевой матч в этой серии был пятый, в Челябинске. Жаль, что мы не довели этот матч до победы. Была интересная серия с равными возможностями, даже сегодня. Соперник поопытнее, помастеровитее, потерпеливее», — приводит слова Тамбиева пресс-служба КХЛ.