Гатиятулин о матче с «Металлургом»: «Зрителям нравится такая игра»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Металлургом» (4:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Хороший интересный матч, много голов и эмоций. Зрителям, наверное, такая игра нравится. Предыдущие пять матчей мы забивали первыми, в этой игре соперник открыл счет. Очередная хорошая возможность посмотреть, как игроки реагируют на это. Это хороший опыт, который нам пригодится в будущем», — цитирует специалиста пресс-служба лиги.

«Ак Барс» одержал пятую победу подряд. Команда из Казани идет на третьем месте в таблице Восточной конференции с 12 очками.