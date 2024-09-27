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Сегодня, 22:34

Гатиятулин о матче с «Металлургом»: «Зрителям нравится такая игра»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Металлургом» (4:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Хороший интересный матч, много голов и эмоций. Зрителям, наверное, такая игра нравится. Предыдущие пять матчей мы забивали первыми, в этой игре соперник открыл счет. Очередная хорошая возможность посмотреть, как игроки реагируют на это. Это хороший опыт, который нам пригодится в будущем», — цитирует специалиста пресс-служба лиги.

«Ак Барс» одержал пятую победу подряд. Команда из Казани идет на третьем месте в таблице Восточной конференции с 12 очками.

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
Анвар Гатиятулин

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