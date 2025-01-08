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Сегодня, 20:47

Гатиятулин — о победе над «Салаватом Юлаевым»: «Яркий матч, таким и должно быть дерби»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (5:1) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Яркий матч, таким и должно быть дерби. Многое решали настрой, характер, самоотдача, и все это сегодня присутствовало. Ребята здорово сыграли в меньшинстве, хорошо сработали в большинстве, продолжали играть и атаковать до финальной сирены. И огромное спасибо болельщикам за потрясающую поддержку», — цитирует тренера пресс-служба казанцев.

«Ак Барс» набрал 54 очка и занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 56 очками — на второй строчке.

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
Анвар Гатиятулин
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