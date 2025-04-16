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16 апреля, 23:26

Гатиятулин: «У «Ак Барса» есть свои козыри, и в первую очередь это командная игра»

Алина Савинова
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин не считает, что команде не хватило эмоций в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина против московского «Динамо» (1:3).

«Не скажу, что эмоций не хватало. Идет плей-офф, речи не должно быть об эмоциях. Просто каждый игровой эпизод может быть решающим», — приводит пресс-служба казанского клуба слова Гатиятулина.

Также тренер прокомментировал результативность форварда Артема Галимова, на счету которого 2 гола в 10 последних матчах.

«У нас есть свои козыри, и в первую очередь это командная игра. Да, очки любого игрока важны, но важнее командная победа. Все действуют единым коллективом и играют на команду», — добавил он.

«Ак Барс» ведет в счете в серии до четырех побед — 2-1. Следующий матч команды проведут 18 апреля в Казани.

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/26430
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Москва)
Анвар Гатиятулин
Кубок Гагарина
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