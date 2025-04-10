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10 апреля, 13:47

Гатиятулин: «Динамо» — системная команда, «Ак Барсу» важно контролировать эмоции»

Алина Савинова
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о подготовке команды к серии второго раунда плей-офф КХЛ против московского «Динамо».

«Готовимся по плану, у ребят был один выходной, вчера сделали тренировку в зале, а лед — по желанию. Сегодня работаем всей командой», — приводит пресс-служба казанского клуба слова Гатиятулина.

Также тренер ответил на вопрос о том, в чем, на его взгляд, заключаются сильные стороны бело-голубых.

«Системная команда с хорошими исполнителями, хорошим розыгрышем большинства. Но мы будем отталкиваться от своей игры. На некоторых игроках «Динамо» заострили внимание в разных ситуациях. Здесь важно контролировать эмоции, не поддаваться на провокации», — добавил он.

В первом раунде Кубка Гагарина «Ак Барс» обыграл «Автомобилист» со счетом 4-3 в серии, а «Динамо» победило СКА (4-2). Первый матч казанской и московской команд в четвертьфинале плей-офф КХЛ состоится 12 апреля.

Источник: Официальный сайт ХК «Ак Барс»
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Анвар Гатиятулин
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