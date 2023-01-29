Бабенко — о матче с «Трактором»: «Сделаем акцент на том, чтобы ребята с первых минут гнули свою линию»

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора».

— Какие выводы можно сделать по итогам выездной серии?

— Это был тяжелый выезд, играли с непростыми соперниками, — цитирует пресс-служба клуба Бабенко. — Хорошо, что набрали очки. Сейчас смотрим на те аспекты, которые нам помогут в плей-офф: в каждой игре должны показывать рисунок. У «Трактора» не самое простое турнирное положение, сегодня будет борьба. Будем настраивать ребят на правильный рисунок игры и хороший первый период.

— Чем опасен «Трактор»?

— Когда соперник прижат к стене, то он будет играть «от ножа». Сделаем акцент на том, чтобы ребята с первых минут гнули свою линию.

Матч «Ак Барс» — «Трактор» пройдет сегодня, 29 января. Начало встречи — 17.00 мск.