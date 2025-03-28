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28 марта, 20:44

Гатиятулин: «Сегодня «Ак Барс» допустил на одну результативную ошибку больше, чем соперник»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (3:4) во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ.

«Сегодня мы допустили на одну результативную ошибку больше, чем соперник. Готовимся дальше, благодарю наших болельщиков за поддержку.

«Ак Барс» был чуть медленнее по движению в первом периоде? Идет серия, есть напряжение. Возможно, со стороны так показалось, но ребята готовятся к каждой игре.

Много эмоций, борьбы. Наша задача — направлять эту энергию и эмоции в нужное русло. Серия продолжается, идем от матча к матчу. Следующая игра — самая важная, готовимся», — цитирует тренера пресс-служба казанцев.

Счет в серии до четырех побед стал ничейным — 1-1. Третья и четвертая игры пройдут в Казани — 30 марта и 1 апреля.

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Ак Барс
Анвар Гатиятулин
Кубок Гагарина
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