Гатиятулин — об ответах на пресс-конференции на татарском: «Это мой родной язык»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу команды в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Куньлунь Ред Стар» (5:0).

«Хорошая игра, ребята молодцы. (Ответ был на татарском.) После поездки в Ярославль восстановились, хорошо подготовились. Азарт, самоотверженность, все присутствовало. Процесс работы над большинством не прекращается, ищем сочетания, ходы.

У Димы (Дмитрия Яшкина) повреждение, ждем что доктора скажут. Необходима глубина состава, ищем во внутренних резервах. Вертикаль «Ак Барса» выстроена, следим за системой, за ребятами. Уже говорил, что дам шансы, посмотрим, как кто ими воспользуется. Рад за Дениса Комкова, Артура Бровкина. Ник Петан уже катается, пробуем, но рисковать не хотим. Будет играть как только так сразу.

Непростой выезд был, много эмоций, сил. Игра в Ярославле с лидерами, самая стабильная команда, по игре и составу. Было непросто. Важно было восстановиться, уделили этому внимание. Матч показал, что двигаемся в правильном направлении. Комментарии на татарском языке? Это мой родной язык, какой может быть негатив? Не видел, не читал таких комментариев», — сказал Гатиятулин.

Тренер традиционно начинает все пресс-конференции приветствием на татарском языке.