Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:26

Тренер «Ак Барса» Гелашвили назвал максимальными ожидания от нового сезона КХЛ

Telegram Дзен

Тренер вратарей «Ак Барса» Георгий Гелашвили рассказал, чего ждет от работы в казанском клубе.

В середине мая экс-голкипер клубов КХЛ вошел в тренерский штаб Анвара Гатиятулина. Ранее Гелашвили работал тренером вратарей «Трактора».

«Скоро уже начинаем работу. Приехал в Магнитогорск на один день, и отсюда поеду в Казань. 1 августа приступаем к своим обязанностям. Ожидания от будущего сезона? Пока не хотелось бы ничего загадывать, уже в процессе будет понимание. Ожидания каждый раз максимальные. Одна цель, одна мечта. Это все прекрасно понимают. Поэтому загадывать не станем, а будем двигаться шаг за шагом к поставленной цели», — цитирует Гелашвили «РБ Спорт».

Сезон КХЛ-2024/25 стартует 3 сентября матчем за Кубок открытия между магнитогорским «Металлургом» и ярославским «Локомотивом».

Источник: РБ Спорт
КХЛ
ХК Ак Барс
Георгий Гелашвили
0
Читайте также
Южный Судан начал олимпийский турнир по баскетболу с победы
Елдос Сметов стал первым олимпийским чемпионом Казахстана по дзюдо
Двое россиян погибли в ДТП в Абхазии
Чалова готовы продать, а Личка обвинил игроков в желании выпить «пива с колбасой»
В Москве состоялась церемония прощания с погибшей в Турции МотоТаней
Эрдоган дал пощечину не поцеловавшему его руку ребенку
Популярное видео
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Гусев в ближайшие дни вернется в Россию и подпишет контракт с «Динамо»

Войнов и Свечников станут игроками «Торпедо»