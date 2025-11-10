Жамнов — о матче против «Сибири»: «Мне понравилась реакция игроков «Спартака» на пропущенные шайбы»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов отметил, что ему понравилась реакция игроков команды на пропущенные голы в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Сибири».

Красно-белые победили со счетом 6:3 и нанесли новосибирской команде десятое поражение подряд.

«Мне понравилась реакция команды [на пропущенные шайбы]. Счет был не по игре, мы сами делали ошибки, которые приводили к голам в наши ворота. Но реакция на это была адекватная. В игре против «Локомотива» после пропущенных ребята чуть поникли, мы делали акцент на том, что надо уметь играть под давлением», — приводит пресс-служба КХЛ слова Жамнова.

«Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место в Западной конференции. Следующий матч московская команда проведет 12 ноября дома против «Локомотива».