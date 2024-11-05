Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:45

Тренер «Амура» Костюченок не считает фартом заброшенную шайбу в ворота «Авангарда»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костюченок прокомментировал то, что команда прервала безголевую серию в FONBET Чемпионате КХЛ.

Безголевая серия «Амура» длилась 358 минут 38 секунд и была прервана в матче с «Авангардом» (1:2) благодаря голу Евгения Грачева. Клуб из Хабаровска установил новый антирекорд в КХЛ по минутам без заброшенных шайб.

«Играли и переигрывали соперника, но одного гола для победы мало. Надо забивать на один гол больше, чем соперник. Сделали бросков предостаточно, но шайба не зашла. Есть ли какое-то объяснение тому, что для одной заброшенной шайбы потребовалось больше двухсот бросков? Нет никакого объяснения, можно сказать, что угодно. Не фарт, бросали, старались. Ищем химию, варианты разные сочетаний», — приводит пресс-служба хабаровчан слова специалиста.

&laquo;Амур&raquo; проиграл &laquo;Адмиралу&raquo; в&nbsp;матче КХЛ со&nbsp;счетом 0:5. 2&nbsp;ноября 2024 год. «Амур» проиграл «Адмиралу» и установил антирекорд КХЛ. Команда не забивала в пяти матчах подряд

«Тигры» с 12 очками в 23 встречах располагаются на последней позиции на «Востоке».

Источник: Официальный сайт «Амура»
Виктор Костюченок
Хоккей
КХЛ
ХК Амур

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Бывший SsangYong объявил о выходе на российский рынок
Алексей Миранчук рассказал об ощущениях от игры против Месси
Журналист опубликовал результаты медицинского обследования интерсекс-боксерши Хелиф
Суд освободил экс-сенатора Шпигеля от отбытия наказания
Трамп допустил свой проигрыш на президентских выборах в США
Мбаппе невзлюбили в «Реале»: Анчелотти считает его проблемой, команда не зовет на ужины
Сегодня
Вчера
Неделя