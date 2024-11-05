Тренер «Амура» Костюченок не считает фартом заброшенную шайбу в ворота «Авангарда»

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костюченок прокомментировал то, что команда прервала безголевую серию в FONBET Чемпионате КХЛ.

Безголевая серия «Амура» длилась 358 минут 38 секунд и была прервана в матче с «Авангардом» (1:2) благодаря голу Евгения Грачева. Клуб из Хабаровска установил новый антирекорд в КХЛ по минутам без заброшенных шайб.

«Играли и переигрывали соперника, но одного гола для победы мало. Надо забивать на один гол больше, чем соперник. Сделали бросков предостаточно, но шайба не зашла. Есть ли какое-то объяснение тому, что для одной заброшенной шайбы потребовалось больше двухсот бросков? Нет никакого объяснения, можно сказать, что угодно. Не фарт, бросали, старались. Ищем химию, варианты разные сочетаний», — приводит пресс-служба хабаровчан слова специалиста.

«Тигры» с 12 очками в 23 встречах располагаются на последней позиции на «Востоке».