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Сегодня, 13:31

Тренер «Амура» Мартемьянов: «У нас так всегда — вратари гостевых команд всегда феерят в Хабаровске»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Сегодня сработало правило спорта: не забиваешь ты — забивают тебе. Нас наказали моментально, у нас вновь не работало большинство, всего три броска за семь минут большинства в первом периоде. Это вообще никуда не годится. Шли вперед, старались что-то сделать, но, к сожалению, соперник очень грамотно сыграл в обороне, вратарь как всегда феерил. У нас так всегда: вратари всех команд, приезжающих в Хабаровск, феерят постоянно», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

«Амур» потерпел третье поражение подряд. Хабаровский клуб с 50 очками — на 10-й строчке таблицы «Востока».

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
Андрей Мартемьянов
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