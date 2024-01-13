Тренер «Амура» Мартемьянов: «У нас так всегда — вратари гостевых команд всегда феерят в Хабаровске»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Сегодня сработало правило спорта: не забиваешь ты — забивают тебе. Нас наказали моментально, у нас вновь не работало большинство, всего три броска за семь минут большинства в первом периоде. Это вообще никуда не годится. Шли вперед, старались что-то сделать, но, к сожалению, соперник очень грамотно сыграл в обороне, вратарь как всегда феерил. У нас так всегда: вратари всех команд, приезжающих в Хабаровск, феерят постоянно», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

«Амур» потерпел третье поражение подряд. Хабаровский клуб с 50 очками — на 10-й строчке таблицы «Востока».