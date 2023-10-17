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17 октября, 22:32

Мартемьянов — о скандале с Хохлачевым: «Бывают ошибки у людей, буду защищать его всеми способами»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов высказался об инциденте с форвардом хабаровчан Александром Хохлачевым.

«С кем не бывает таких казусов в жизни? Мы своих людей не бросаем. Если какие-то будут поползновения в сторону Александра, я буду защищать его всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Я своих парней в обиду не дам. Бывают ошибки у людей, ничего страшного в этом нет«, — цитирует Мартемьянова сайт КХЛ.

В ночь на 14 октября 30-летний хоккеист после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в нетрезвом виде запрыгнул на машину одного из жителей Хабаровска.

16 октября «Амур» объявил, что оштрафует Хохлачева после этого инцидента. По данным Telegram-канала «112», форварда оштрафовали на месячную зарплату.

В первом матче после скандала Хохлачев забросил шайбу в ворота «Трактора» (3:2), прервав 12-матчевую безголевую серию.

Источник: КХЛ
Александр Хохлачев
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
Андрей Мартемьянов
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