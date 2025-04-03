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3 апреля, 22:07

Буше: «Авангард» вышел играть, а «Металлург» — сражаться»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение от «Металлурга» (1:3) в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

«Команды провели еще один боевой матч, как и все остальные в этой серии. Это именно то, что мы и ожидали — тяжелая боевая серия. В концовке я никого не отправлял драться. Четвертое звено было на льду, потому что до конца матча оставалось 12 секунд. Сопернику сегодня было нечего терять, они стоят на грани вылета из плей-офф. Мы вышли, чтобы играть, а «Металлург» — чтобы бороться и сражаться за возможность продолжать серию. Когда мы это поняли, первый период уже закончился — было уже поздно. Но во втором и третьем периодах мы перестроились, выглядели лучше, но не получилось реализовать свои моменты», — цитирует Буше пресс-служба КХЛ.

Счет в серии — 3-2 в пользу «Авангарда». Шестой матч между командами состоится в Омске в субботу, 5 апреля.

2
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
Ги Буше
Кубок Гагарина
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