Буше — о матче с «Металлургом»: «Я понял, почему он выиграл Кубок Гагарина в прошлом сезоне»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше поделился мнением о стартовом матче с «Металлургом» в первом раунде Кубка Гагарина.

Игра прошла в Магнитогорске и завершилась победой омского клуба со счетом 4:1.

«Обе команды хорошо работали, действовали напористо. «Металлург» — чемпионская команда, играет очень быстро. Я понял, почему он выиграл Кубок Гагарина в прошлом сезоне. Защитники грамотно распоряжаются шайбой, команда быстро переходит из обороны в атаку. За последние дни мы посмотрели 30 часов видео. Все может повернуться в любую сторону. Все зависит именно от игроков, которые выходят на лед и делают результат. В целом считаю, что матч получился интересным для болельщиков», — приводит пресс-служба КХЛ слова Буше.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Авангарда». Вторую игру команды проведут 28 марта в Магнитогорске.