Тренер «Авангарда» Кравец считает, что в КХЛ повышается конкуренция

Сегодня, 17:00
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец в интервью «СЭ» прокомментировал уровень конкуренции в КХЛ.
— Вы в КХЛ работаете с 2012 года. За 11 лет лига стала конкурентнее?
— Однозначно. Хотелось бы, чтобы конкуренция только повышалась. Чтобы стало больше таких команд, как ЦСКА, СКА, «Авангард», «Салават», «Динамо». Чтобы по аренам, зрителям, отношению руководства и деньгам все были практически в равных условиях в возможности выбора игроков.
— Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев говорил, что уже сейчас может назвать трех полуфиналистов. Это проблема лиги, что фавориты известны заранее?
— Я даже не хочу об этом думать. Моя задача — думать о команде и заниматься игрой.
— Но ведь ЦСКА, СКА и «Ак Барс» опережают другие клубы в плане возможностей по подбору игроков.
— Всем остальным клубам надо догонять их. Чтобы и ваш клуб был на таком же уровне. Я считаю, что «Авангард» можно отнести к названной вами тройке.
На старте нового сезона ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ «Авангард» одержал победу над «Сибирью» со счетом 2:1. На данный момент команда занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 2 очка.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Куньлунь
|2
|2
|0
|4
|2
|СКА
|2
|2
|0
|4
|3
|Динамо Мн
|2
|2
|0
|4
|4
|Торпедо
|1
|1
|0
|2
|5
|Северсталь
|2
|1
|1
|2
|6
|Спартак
|2
|1
|1
|2
|7
|Динамо
|2
|1
|1
|2
|8
|ЦСКА
|2
|1
|1
|2
|9
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|10
|Сочи
|2
|0
|2
|0
|11
|Витязь
|2
|0
|2
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|2
|2
|0
|4
|2
|Автомобилист
|2
|2
|0
|4
|3
|Авангард
|1
|1
|0
|2
|4
|Амур
|2
|1
|1
|2
|5
|Сал. Юлаев
|2
|1
|1
|2
|6
|Трактор
|2
|1
|1
|2
|7
|Сибирь
|2
|1
|1
|2
|8
|Нефтехимик
|1
|0
|1
|1
|9
|Металлург Мг
|1
|0
|1
|1
|10
|Барыс
|2
|0
|2
|1
|11
|Адмирал
|1
|0
|1
|0
|12
|Лада
|2
|0
|2
|0
|5.09
|19:30
|
ЦСКА – Металлург Мг
|- : -