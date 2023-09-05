Тренер «Авангарда» Кравец считает, что в КХЛ повышается конкуренция

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец в интервью «СЭ» прокомментировал уровень конкуренции в КХЛ.

— Вы в КХЛ работаете с 2012 года. За 11 лет лига стала конкурентнее?

— Однозначно. Хотелось бы, чтобы конкуренция только повышалась. Чтобы стало больше таких команд, как ЦСКА, СКА, «Авангард», «Салават», «Динамо». Чтобы по аренам, зрителям, отношению руководства и деньгам все были практически в равных условиях в возможности выбора игроков.

— Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев говорил, что уже сейчас может назвать трех полуфиналистов. Это проблема лиги, что фавориты известны заранее?

— Я даже не хочу об этом думать. Моя задача — думать о команде и заниматься игрой.

— Но ведь ЦСКА, СКА и «Ак Барс» опережают другие клубы в плане возможностей по подбору игроков.

— Всем остальным клубам надо догонять их. Чтобы и ваш клуб был на таком же уровне. Я считаю, что «Авангард» можно отнести к названной вами тройке.

На старте нового сезона ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ «Авангард» одержал победу над «Сибирью» со счетом 2:1. На данный момент команда занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 2 очка.